  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$411
ID: 28504
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se potpuno renovirana garsonjera na prizemlju kuce u Momisicima.Garsonjera je moderno opremljena i ima zaseban ulaz!Kuca je podijeljena po PD jedinicama i svaka se izdaje zasebno!U cijenu ukljucen EON premium paket sa internetom i televizijom i troskovi Vode.Struja se dodatno placa mjesecno!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Monténégro
depuis
$450,110
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$253,500
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$187,778
Quartier résidentiel Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$245,285
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
