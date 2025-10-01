Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
7
ID: 28445
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se namješten jednosoban stan, površine 55m2, u polusuterenu privatne kuće, u Momišićima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i ostava. Kuća se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

