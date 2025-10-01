  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

ID: 28197
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se konforan trosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je kompletno opremljen i idealan za porodicni zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

