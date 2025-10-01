Quartier résidentiel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
🏡 Na prodaju – dvoiposoban stan od 77m² u Bloku 5, Podgorica
Mogućnost kompenzacije za jednosoban stan ili garsonjeru + doplata.
📍 Lokacija bez kompromisaStan se nalazi u najljepšem dijelu Bloka 5, odmah pored parka – savršena kombinacija mira i dostupnosti svih sadržaja.
🏫 Osnovna škola odmah pored zgrade – dijete ide bezbjedno i samostalno.
🏡 Dva vrtića, 🏥 dom zdravlja, tri velika parka i veliko javno igralište za fudbal i košarku nalaze se u neposrednoj blizini zgrade.
🚗 Veliki parking ispred zgradeNe moraš razmišljati o kupovini parking mjesta – dovoljno prostora za više vozila.
🏢 Stan na 9. spratu – zgrada sa 12 spratovaZgrada posjeduje dva lifta – veliki i mali. Ulaz je uredan i redovno održavan.✨ Nova fasada urađena prije godinu dana
🌅 Izvanredan pogled – jedan od najljepših u graduOtvoren pogled ka zelenilu i horizontu, bez zaklanjanja drugih zgrada. Maksimalna privatnost i osjećaj slobode.
🛋️ Funkcionalan rasporedDnevna i spavaća zona su odvojene. Stan je pun dnevnog svjetla i odiše prozračnošću.
📄 📌 Dokumentacija čista– List nepokretnosti 1/1– Bez tereta i ograničenja– Stan odmah spreman za prodaju
