  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
9
Laisser une demande
ID: 28351
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel One bedroom apartment in Tivat - new building
Tivat, Monténégro
depuis
$161,958
Quartier résidentiel Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$245,285
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$264,063
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Radanovici, Monténégro
depuis
$98,171
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$265,236
Prodaje se dvosoban stan povrsine 64m2 na odlicnoj lokaciji City Kvart. Stan posjeduje multi split sistem i kompletno je opremljen.Stan se nalazi na 6. spratu koji nije poslednji
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se dvosoban stan u Staroj Varosi nedaleko od samog Centra grada!Struktura stana: ulazni hodnik, dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatili i terasa iz svake sobe!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Bratesici, Monténégro
depuis
$89,691
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 22–89 m²
6 objets immobiliers 6
Installations: Le nouveau complexe fait partie d'un village exclusif situé dans le village calme de Lastva Grbalsk, entouré par la beauté naturelle et la verdure, offrant l'équilibre parfait entre le luxe et la nature. Le complexe se compose de deux bâtiments uniques d'un point de vue archit…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
52.0 – 89.0
159,618 – 270,506
Appartement
22.0 – 32.0
61,967 – 98,316
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Realting.com
Aller