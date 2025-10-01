  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$146,701
;
7
ID: 28317
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² na Starom aerodromu, u novoj zgradi Venture, po cijeni od 125.000 €. Stan se nalazi na prvom spratu i orijentisan je ka dvorišnoj strani, što ga čini izuzetno tihim i prijatnim za stanovanje, bez gradske buke. Lokacija je idealna, u blizini se nalaze dom zdravlja, osnovna škola, vrtić, marketi i javni prevoz. Zgrada je novije gradnje i stan je odličan izbor kako za život, tako i kao investicija.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,174
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Krasici, Monténégro
depuis
$523,126
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$120,882
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$146,701
Autres complexes
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Muo, Monténégro
depuis
$236,828
Nombre d'étages 2
Surface 55–69 m²
2 objets immobiliers 2
Complexe résidentiel exclusif au bord de la mer avec une jetée dans la baie de Kotor.Vivez l'harmonie unique de la nature et de l'architecture au cœur d'une des plus belles baies du monde.Ce complexe résidentiel offre un style de vie combinant confort moderne, vue panoramique sur la mer, arc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0
304,868
Apartment 2 chambres
69.0
323,447
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Becici, Monténégro
depuis
$306,281
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 56–113 m²
3 objets immobiliers 3
Hôtel 5 étoiles Melia Private Residences à Budva.Lancement des ventes d'appartements dans l'hôtel cinq étoiles Melia – directement sur le front de mer à Bečići!Ne manquez pas l'occasion de posséder une résidence en bord de mer gérée par la marque hôtelière internationale Melia!Les appartemen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.0 – 58.0
308,894 – 456,065
Apartment 2 chambres
113.0
1,02M
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 69m² na prvom spratu stambene zgrade na atraktivnoj lokaciji – Pobrežje.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan je pogodan kako za stanovanje, tako i za poslovne djelatnosti.Ispred …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
