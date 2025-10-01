  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$645
;
6
ID: 28174
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se dvosoban lijepo namjesten stan povrsine 68m2 na odlicnoj lokaciji Zagoric.Stan se nalazi na 2. spratu stambene zgrade koja ne posjeduje lift.Cijena: 550€

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

