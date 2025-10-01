  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom

Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom

Podgorica, Monténégro
depuis
$587
;
5
Laisser une demande
ID: 28144
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdavanje – Jednosoban stan 46m², Stari Aerodrom   📍 Lokacija: Stari Aerodrom – mirno i dobro povezano naselje   Detalji stana:   Površina: 46 m² Struktura: jednosoban stan (dnevna soba, kuhinja, spavaća soba, kupatilo, terasa) Potpuno funkcionalan i spreman za useljenje   💰 Cijena zakupa: 500 € mjesečno

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Kub
Krasici, Monténégro
depuis
$577,514
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Complexe résidentiel Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Monténégro
depuis
$494,647
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Monténégro
depuis
$450,110
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Vous regardez
Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$211,250
Predstavljamo vam nov, neuseljavan stan vrhunske izrade i dizajna, u jedinstvenom kompleksu koji spaja moderan stil života i sve što vam je potrebno — na dohvat ruke.Stan je ukupne kvadrature 61m2 i nalazi se na 7. Spratu luksuznog kompleksa!Novi lifestyle u najbrže rastućem dijelu grada – i…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$762,847
Na prodaju prelijep,komforan, 150m² trosoban stan sa trostranom orjentacijom, koji se nalazi na III spratu.   Nalazi se na sjajnoj lokaciji u blizini brda Ljubovic, u samom centru grada, na 5minuta od Hotela Hilton kao i Atlas Capitala. Stan se sastoji od komfornog dnevnog boravka, trpezarij…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$217,118
Na prodaju dvosoban stan u Budvi! Stan se nalazi na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift! Stan posjeduje dvije terase i dva kupatila!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller