  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$645
;
6
Laisser une demande
ID: 28409
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se prazan dvosoban stan u Bloku 9!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i izdaje se kao kancelarija!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$880
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$234,722
Immeuble Budva novye Bechichi
Becici, Monténégro
depuis
$149,702
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$140,833
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$170,174
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Tivat Park
Complexe résidentiel Tivat Park
Complexe résidentiel Tivat Park
Complexe résidentiel Tivat Park
Complexe résidentiel Tivat Park
Afficher tout Complexe résidentiel Tivat Park
Complexe résidentiel Tivat Park
Tivat, Monténégro
depuis
$117,796
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Surface 41–124 m²
4 objets immobiliers 4
Un nouveau complexe résidentiel avec sa propre infrastructure dans le centre de Tivat, à 400 mètres de Porto Montenegro. C'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent vivre dans la ville de Tivat avec ses infrastructures et sa vie culturelle, tout en étant dans une zone paisible et verte.À dis…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0 – 88.0
238,595 – 440,398
Apartment 2 chambres
79.0 – 124.0
386,881 – 682,338
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$150,222
Na prodaju jednosoban moderan stan – PodgoricaProdaje se potpuno nov i moderan jednosoban stan površine 42 m², smješten na petom spratu kvalitetne stambene zgrade. Stan je pažljivo uređen i opremljen novim stvarima, što ga čini odmah useljivim bez dodatnih ulaganja.Prostor je odlično organiz…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Izdaje se dvosoban stan površine 60 m² Preko Morače, smješten na prvom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno opremljen, funkcionalnog rasporeda i posjeduje dva balkona. Nalazi se na idealnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja, a ispred zgrade je obezbijeđen javni parking. Stan nije …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller