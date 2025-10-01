  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$422,500
;
7
Laisser une demande
ID: 28625
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 120m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, tri kupatila i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, na samo par stotina metara od trznog centra "Big fashion". Ovo je jedinstvena prilika za kupovinu trosobnog stana na ovoj lokaciji.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$446
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Monténégro
depuis
$181,838
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Becici, Monténégro
depuis
$306,281
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$422,500
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Astar Marina
Complexe résidentiel Astar Marina
Complexe résidentiel Astar Marina
Complexe résidentiel Astar Marina
Complexe résidentiel Astar Marina
Afficher tout Complexe résidentiel Astar Marina
Complexe résidentiel Astar Marina
Meljine, Monténégro
depuis
$299,691
A7-040. Appartement de luxe de deux niveaux en première ligne, Meljine, Herceg NoviA vendre !Deux appartements de luxe à deux niveaux, 44,3 m2 avec une vue parfaite sur la mer dans un projet de boutique sur la première ligne de la mer à Meljin, Herceg Novi.Les appartements comprennent une cu…
Agence
Red Feniks Montenegro
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 51sq.m - Bečići
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 51sq.m - Bečići
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 51sq.m - Bečići
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 51sq.m - Bečići
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 51sq.m - Bečići
Afficher tout Quartier résidentiel One bedroom apartment of 51sq.m - Bečići
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 51sq.m - Bečići
Becici, Monténégro
depuis
$316,875
Unique opportunity to purchase a charming one-room apartment of 51 sq.m, located in the heart of Bellemond Residence.   This elegantly designed apartment is a great combination of modern design, superior comfort and luxury. The apartment stands out for its spacious living room flooded with…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Izdaje se prazan dvosoban stan u Bloku 9!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i izdaje se kao kancelarija!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller