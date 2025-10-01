  1. Realting.com
  2. Monténégro
  Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo

Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo

, Monténégro
depuis
$352
;
9
ID: 28768
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Two apartments for rent on the first floor, both area of 47 m2 , behind the Diagonala cafe in Zabjelo. The apartments are unfurnished, but there is a possibility to make a kitchen by agreement with potential tenants. They are suitable for living, as well as for offices.

Localisation sur la carte

, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Complexes similaires
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Monténégro
depuis
$96,236
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Monténégro
depuis
$316,875
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Monténégro
depuis
$880,208
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan ukupne povrsine 47m2.Stan se izdaje sa parking mjestom (parking sa rampom i karticom) Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Quartier résidentiel Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Izdaje se jednosoban stan površine 39 m² na Starom Aerodromu, smješten na trećem spratu stambene zgrade bez lifta. Stan je nenamješten i može se koristiti kao stambeni ili poslovni prostor. Mjesečna kirija iznosi 350 €
Complexe résidentiel Tivat Park
Complexe résidentiel Tivat Park
Tivat, Monténégro
depuis
$117,796
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Surface 41–124 m²
4 objets immobiliers 4
Un nouveau complexe résidentiel avec sa propre infrastructure dans le centre de Tivat, à 400 mètres de Porto Montenegro. C'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent vivre dans la ville de Tivat avec ses infrastructures et sa vie culturelle, tout en étant dans une zone paisible et verte.À dis…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0 – 88.0
238,595 – 440,398
Apartment 2 chambres
79.0 – 124.0
386,881 – 682,338
