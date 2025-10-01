  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$822
ID: 28513
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se luksuzno namješten jednosoban komforan stan od 55m2.Stan je u potpunosti nov neuseljavan.Nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Izdaje se na duži vremenski period.Stan se nalazi na odličnoj lokaciji kod Vezirovog mosta u Zagoriču.Obezbijedjeno parking mjesto ispred zgrade.Mogucnost zakupa garažnog mjesta!

Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
