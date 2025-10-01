  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
9
ID: 28484
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan površine 47m², smješten na šestom spratu zgrade Zeta gradnje, u City kvartu (ulaz iznad Sicilije). Struktura: ulazni hodnik, prostran dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je sunčan, moderno i potpuno opremljen kvalitetnim namještajem i tehnikom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa: 650€.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
