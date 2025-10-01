  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$193,646
;
7
ID: 28184
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju dvosoban stan – Vezirov most, 72m²   Prodaje se prostran i svijetao dvosoban stan od 72m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Vezirov most. Stan je polunamješten, dobro organizovanog rasporeda i pruža odličan balans udobnosti i funkcionalnosti.   📍 Lokacija Stan se nalazi u mirnom dijelu grada, a istovremeno u neposrednoj blizini centra, škola, vrtića, trgovina i svih važnih saobraćajnica. Idealno mjesto za porodično stanovanje ili kao investicija.   ✨ Prednosti stana   Površina: 72m² Struktura: dvosoban Polunamješten – mogućnost prilagođavanja prema željama kupca Velike, svijetle prostorije Atraktivna i dobro povezana lokacija     💶 Cijena: 165.000 €   Stan je odmah useljiv i predstavlja odličnu priliku na tržištu.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
