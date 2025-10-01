  1. Realting.com
Quartier résidentiel One bedroom apartment in Verde Village

M 10, Monténégro
$146,701
ID: 28784
Dernière actualisation: 01/10/2025

À propos du complexe

One bedroom apartment of 57.34 square meters on the second floor, is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and looks towards the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025.

M 10, Monténégro
