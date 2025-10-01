  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$587
;
6
ID: 28346
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 69m² na prvom spratu stambene zgrade na atraktivnoj lokaciji – Pobrežje.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan je pogodan kako za stanovanje, tako i za poslovne djelatnosti.Ispred zgrade se nalazi privatno parking mjesto.Izdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!

Podgorica, Monténégro
Realting.com
Aller