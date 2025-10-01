  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Donja Lastva
  4. Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat

Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat

Donja Lastva, Monténégro
depuis
$79,219
;
4
Laisser une demande
ID: 28216
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Donja Lastva

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
U naselju Aura Vitalis, koje se sastoji od dvije moderno dizajnirane zgrade skladno uklopljene u prirodno okruženje, prodaje se garsonjera površine 28 m². Kompleks nudi višestruke sportske terene, mir i privatnost, kao i brz pristup moru i svim urbanim sadržajima – idealno za kvalitetan i udoban život.🔹 Lokacija: Donja Lastva🔹 Površina: 28 m²🔹 Udaljenost od mora: 8 km🔹 Sprat: prizemlje🔹 Broj prostorija: 2🔹 Broj kupatila: 1🔹 Balkon: da🔹 Lift: 2 u objektu🔹 Garaža: nema🔹 Opremljenost: ne🔹 Klima uređaj: ne🔹 Uknjiženje: u izgradnji (rok završetka: januar 2025)💰 Cijena: 67.500 €Garsonjera u ovom luksuznom kompleksu predstavlja savršen spoj modernog dizajna i komfora, uz mogućnost aktivnog načina života i uživanja u prirodnom ambijentu.

Localisation sur la carte

Donja Lastva, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$97,997
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Monténégro
depuis
$494,647
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$205,382
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$79,219
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Afficher tout Immeuble
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$122,293
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 38–76 m²
3 objets immobiliers 3
Nouveau complexe de luxe. Solution architecturale futuriste avec des éléments de design classique, qui crée son unicité. Basé sur la tradition et en regardant vers l'avenir, ce projet non seulement surprend, mais s'inscrit également parfaitement dans l'incroyable paysage du Monténégro. Servi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.5 – 55.0
122,736 – 154,917
Apartment 2 chambres
76.0
214,067
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel with a seafront swimming pool in Igalo
Complexe résidentiel with a seafront swimming pool in Igalo
Complexe résidentiel with a seafront swimming pool in Igalo
Complexe résidentiel with a seafront swimming pool in Igalo
Complexe résidentiel with a seafront swimming pool in Igalo
Afficher tout Complexe résidentiel with a seafront swimming pool in Igalo
Complexe résidentiel with a seafront swimming pool in Igalo
Igalo, Monténégro
depuis
$159,375
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Surface 78–82 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau complexe résidentiel moderne avec une piscine et sa propre infrastructure à Igalo, à 300 mètres de la mer.Le complexe est idéalement situé dans un endroit calme, à seulement 5 minutes à pied de la plage de sable fin et à 7 km. longue promenade, l'une des plus pittoresques du Monténég…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
275,294
Apartment 2 chambres
82.0
307,956
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Afficher tout Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Monténégro
depuis
$1,16M
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 133–224 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe de villa fermée au-dessus du projet Portonovi à Kumbor est un complexe résidentiel moderne et luxueux avec vue panoramique sur la baie et un large ensemble de ses équipements.Le complexe se compose de 3 phases de construction, qui comprennent 200+ villas de luxe, chacune divisée …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
133.0
622,014
Villa
224.0
1,06M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller