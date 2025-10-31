Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Demeures à vendre en Croatie

6 propriétés total trouvé
Manoir 4 chambres dans Bale, Croatie
Manoir 4 chambres
Bale, Croatie
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 150 m²
Nombre d'étages 3
BALE près de ROVINJMaison historique en pierre du 16ème siècle dans le centre de la vieille …
$151,781
Manoir 3 chambres dans Opcina Svetvincenat, Croatie
Manoir 3 chambres
Opcina Svetvincenat, Croatie
Nombre de pièces 12
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 4 000 m²
ZMINJVilla privée avec 240m2 et piscine – un immobilier avec 4000m2 dans le vertISTRIA – CRO…
$814,517
Manoir 3 chambres dans Opcina Medulin, Croatie
Manoir 3 chambres
Opcina Medulin, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
MÉDILINALMaison dans le parc avec 166m2 salon – 100m à la mer, 300m à la plageISTRIA – CROAT…
$665,563
Manoir 3 chambres dans Opcina Fazana, Croatie
Manoir 3 chambres
Opcina Fazana, Croatie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 550 m²
FAZANAMaison de rêve avec vue sur la mer & piscine, à 800m de la plage – entièrement privée …
$1,26M
Manoir 4 chambres dans Opcina Svetvincenat, Croatie
Manoir 4 chambres
Opcina Svetvincenat, Croatie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
VÉHICULEVilla neuve – 253m2 Confort de vie avec piscine et jardin – complet en vertISTRIA – …
$811,879
Manoir 4 chambres dans Grad Pula, Croatie
Manoir 4 chambres
Grad Pula, Croatie
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 650 m²
$438,034
