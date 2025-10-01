  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$469
;
5
ID: 28350
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se jednosoban stan ukupne kvadrature 44m2 kod Autobuske stanice.Stan se nalazi na 5. Spratu!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

