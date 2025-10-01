  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$411
;
6
Laisser une demande
ID: 28284
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan, površine 50m2, smjesten na prvom spratu privatne kuće, u Zagoricu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u neposrednoj blizini Osnovne Škole “ Branko Bozovic”.U dvorištu kuće se nalazi i privatno parking mjesto. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$82,698
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Quartier résidentiel Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Krajova, Monténégro
depuis
$156,090
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$165,401
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Un nouveau complexe résidentiel au coeur de la banlieue pittoresque de Tivat, à quelques minutes en voiture du centre-ville.Le complexe se compose de six bâtiments uniques comprenant 54 appartements de 42 à 76 m2, offrant une grande variété d'aménagements adaptés à la vie individuelle et aux…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$166,653
Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² kod Krivog mosta, smješten na petom spratu zgrade sa liftom. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Zgrada je veoma kvalitetno građena i nalazi se na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u neposrednoj blizini tržnog centra Big Fashion …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$3,286
Izdaje se prostran i lijepo opremljen četvorosoban stan površine 200m², smješten na drugom spratu moderne zgrade sa liftom, na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Gorica C. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, cetiri spavace sobe, dva kupatila, ostava i …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller