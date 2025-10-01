Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva

  1. Realting.com
Budva, Monténégro
depuis
$73,938
;
6
ID: 28517
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

À propos du complexe

Prodaje se namještena garsonjera, površine 24m², smještena na prizemlju stambene zgrade, u naselju Bijeli Do, Budva.   Struktura: ulazni prostor, dnevni boravak sa kuhinjom i kupatilom. Garsonjera posjeduje i ostavu.   Smještena je na mirnoj lokaciji, pogodnoj za život ili rentiranje.

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
Autres complexes
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Tivat, Monténégro
depuis
$146,926
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Vous souhaitez acheter un appartement dans un bâtiment complexe ? Votre appartement s'est installé dans votre appartement, dans votre location. Il y a peu de choses à faire dans les magasins, les restaurants, les hôtels et la région prestigieuse de Port Monténégro. Les appartements sont bien…
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Monténégro
depuis
$96,236
Prodaje se garsonjera – Stari aerodrom   📍 Lokacija: Stari aerodrom 🏠 Površina: 31 m² 🏢 Sprat: poslednji sprat zgrade Zetagradnje ✨ Pogodnost: odlična za život i kao investicija 💶 Cijena: 82.000 €   Garsonjera se nalazi u modernoj zgradi Zetagradnje, dobro održavanoj i na odličnoj lokaciji. …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Becici, Monténégro
depuis
$149,702
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Продается квартира в популярном месте Будвы с 2 спальнями 56м2! Il s'agit d'un appartement privé de 56 m2 dans le nouveau bâtiment, avec 2 salles de bains, 2 terrasses et 1 salle de bains. L'appartement est situé dans une maison de 4 étages et 5 étages dans un magasin personnel. Les balcons …
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
