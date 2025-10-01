  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$763
9
ID: 28316
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, površine 54m2, smješten na petom spratu stambene zgrade, u strogom Centru grada.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duži vremenski period, uz obaveza depozit! 

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

