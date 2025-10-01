  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Donja Lastva
  Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat

Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat

Donja Lastva, Monténégro
depuis
$404,896
;
9
ID: 28750
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Donja Lastva

À propos du complexe

English English
Prodaje se dvosoban stan u Tivtu, na izuzetnoj lokaciji u Donjoj Lastvi, svega 100 m od obale. Stan je površine 72 m2, nalazi se na drugom spratu novoizgrađenog objekta i ima pogled prema moru. Stan je kompletno opremljen. Posjeduje parking mjesto ispred zgrade.

Localisation sur la carte

Donja Lastva, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$316,875
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Monténégro
depuis
$199,721
Quartier résidentiel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Complexe résidentiel (new building) in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$160,238
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$404,896
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
🏠 Izdaje se jednosoban stan 📍 Ulica Veliše Mugoše 📐 45 m² ✨ Može za stanovanje ili kancelarijski prostor 💶 Cijena: 500 € 🚪 Odmah useljiv
CONCORD NEKRETNINE
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Đenovići, Monténégro
depuis
$524,055
L'année de construction 2020
Nombre d'étages 5
Nouveau complexe résidentiel fermé haut de gamme avec piscine.Un tout nouveau complexe résidentiel haut de gamme dans la pittoresque ville de Djenovici sur la rivière Herceg Novi. Les fenêtres panoramiques offrent une vue imprenable sur la mer, les montagnes et le projet exclusif Portonovi.S…
VALUE.ONE
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$293,403
Prodaje se dvoaoban stan ukupne kvadrature 85m2 na cetvrtom spratu u Budvi.Stan se nalazi u dijelu grada Rozino gde je prodavnica okov.Stan posjeduje garazu 15m2!Stan ima pogled na more.Dokumenta čista 1/1, bez tereta i ogranicenja.Cijena je sa garaznim mjestom!Postoji mogucnost kupovine bez…
CONCORD NEKRETNINE
