  2. Monténégro
  3. Tivat
  4. Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Tivat

depuis
4
ID: 28760
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Tivat

À propos du complexe

Prodaje se stan površine 67.24 m2, po strukturi dvosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom Tivat se nalazi na 2 km od objekta, dok je Porto Montenegro udaljen 3 km.

Localisation sur la carte

Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$232,844
Na prodaju dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 64m2 i nalazi se na drugom spratu luksuzne zgrade! Opremljena najvecim stepenom izolacije kako zvucne tako i energetske, uradjena od najkvalitetnijih materijala cini da se osjeca spoj komfora i luksuza. Po…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$130,866
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Complexe résidentiel au bord de la mer à Tivat.Un complexe résidentiel moderne de première classe avec vue sur la mer et accès direct à la plage. C'est une offre d'élite dans l'un des quartiers les plus pittoresques de Tivat. Une architecture élégante, une vue imprenable sur l'Adriatique, de…
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$89,194
Prodaje se neuseljavana garsonjera površine 36m², smještena na trećem spratu stambene zgrade u Momišićima, preko puta Ars Medica. Zbog pozicije zgrade, stan pruža osjećaj pete etaže, sa trajnim pogledom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon površine 4m². Ba…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
