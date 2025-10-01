  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$103,278
;
9
Laisser une demande
ID: 28486
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se polunamješten jednosoban stan površine 40m², smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom, na Starom Aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba i kupatilo. Stan posjeduje francuske balkone, koji mu daju dodatnu prozračnost i svjetlost. Istočna orijentacija osigurava prijatnu jutarnju svjetlost. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini vrtića, škole, marketa i restorana, što ga čini idealnim za stanovanje ili izdavanje. Zgrada ima privatni parking sa rampom za stanare. ACijena: 88.000€.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$152,318
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Quartier résidentiel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$103,278
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Afficher tout Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Prcanj, Monténégro
depuis
$151,304
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
🌊 Investissement exclusif à Prchan - à seulement 80 mètres de la mer!La construction d'un complexe résidentiel unique est en cours dans l'un des endroits les plus prestigieux du Monténégro - dans la ville de Prchan, sur la rive de la baie de Boko-Kotor.📈 Ce n'est pas seulement de l'immobilie…
Agence
Red Feniks Montenegro
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$222,986
Prodaja – Trosoban stan 81m², Stari Aerodrom, Zetagradnja   📍 Lokacija: Stari Aerodrom, u blizini hotela Kosta’s 🏢 Zgrada: Zetagradnja, 6. sprat, dva lifta, redovno održavan ulaz   Detalji stana:   Površina: 81 m² Orijentacija: jugo-istok Struktura: hodnik, dnevni boravak, trpezarija, odvoj…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Afficher tout Appart-hôtel Kolasin Valleys
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$463,891
Options de finition Аvec finition
Surface 35–76 m²
5 objets immobiliers 5
Hôtels d'exception dans les vallées de Kolasin - Investissez dans le luxe et la détente au Monténégro Description du projet : Kolasin Valleys tourne une nouvelle page dans le monde de l'hôtellerie et des investissements dans la région montagneuse du Monténégro. Ce projet toutes saisons…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0 – 72.0
323,917 – 595,983
Apartment 2 chambres
72.0 – 76.0
522,128 – 539,392
Studio
35.0
214,771
Développeur
Kolasin Valleys
Laisser une demande
Realting.com
Aller