Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Monténégro
ID: 28225
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Tuškom putu, opremljen i prilagođen za kancelarijski prostor. Nalazi se na trećem spratu zgrade koja posjeduje dva lifta, južno je orijentisan i veoma svijetao. Oko zgrade se nalazi veliki javni parking. Stan je dostupan od 1. oktobra. Mjesečna kirija iznosi 450 €.

Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Afficher tout Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Monténégro
depuis
$1,16M
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 133–224 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe de villa fermée au-dessus du projet Portonovi à Kumbor est un complexe résidentiel moderne et luxueux avec vue panoramique sur la baie et un large ensemble de ses équipements.Le complexe se compose de 3 phases de construction, qui comprennent 200+ villas de luxe, chacune divisée …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
133.0
622,014
Villa
224.0
1,06M
Agence
VALUE.ONE
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$110,319
Prodajem jednosoban stan (45m2) u novogradnji na Cetinju, naselje Gruda. Stan je kompletno opremljen. Posjeduje balkon i istočno je orjentisan i nalazi se na prizemlju. U cijenu je uključeno parking mjesto ispred zgrade i ostava (10m2) koja se nalazi u podrumu.
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$140,833
Prodaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 40m2, smjesten na visokom prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i kupatilo.Postoji mogućnost dogradnje terase površine 4m², uz već dobijenu saglasnost…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
