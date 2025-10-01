  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$704
ID: 28214
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prvom spratu luksuznog, novoizgrađenog stambenog kompleksa Lumen Homes kod Krivog mosta (preko puta dječije bolnice), izdaje se kompletno namješten jednosoban stan površine 53m².📐 Struktura:ulazni hodnikdnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom + izlaz na prostranu terasuspavaća soba sa svojom terasommoderno opremljeno kupatilo🏢 Detalji:Sprat: 1Lift: daBalkon/terasa: daNamješten: da (nov i neuseljavan)📍 Lokacija: Naselje Prvi maj, kod Krivog mosta, preko puta dječije bolnice – odlična povezanost sa svim djelovima grada.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

