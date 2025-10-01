  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$97,997
;
7
Laisser une demande
ID: 28220
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se garsonjera površine 30 m² na Zabjelu, u zgradi Venture. Nalazi se na petom spratu (nije posljednji), potpuno je opremljena i odmah useljiva. Zgrada posjeduje dva lifta, a parking prostor je ograđen rampom i namijenjen isključivo stanarima. Lokacija je odlična, sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 83.500 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,584
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$189,773
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Đenovići, Monténégro
depuis
$2,63M
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$247,867
Quartier résidentiel Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,335
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$97,997
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$160,440
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements dans un nouveau complexe à Budva.Un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier calme et verdoyant de Babin Do de Budva, offrant des paysages de montagne pittoresques et vue sur la mer. Son emplacement unique dans la partie supérieure de la ville assure à la fois intimit…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$130,271
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Monténégro
depuis
$316,875
Jedinstvena prilika za kupovinu šarmantnog jednosobnog stana od 51m2, smještenog u srcu Bellemond Residence.  Ovaj elegantni osmišljen stan je sjajna kombinacija modernog dizajna, vrhunske udobnosti i luksuza. Stan se ističe prostranim dnevnim boravkom obasutim prirodnim svjetlom nudi otvore…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller