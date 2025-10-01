  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$998
;
10
ID: 28363
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

English English
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u naselju 1. Maj. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Instaliran je Multi Split sistem. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Quartier résidentiel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$998
