  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$645
;
8
Laisser une demande
ID: 28211
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, smjesten na sestom (poslednji) spratu stambene zgrade, na Zabjelu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u neposrednoj blizini Osnovne skole "Oktoih".Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Quartier résidentiel Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$316,875
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Monténégro
depuis
$199,721
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Monténégro
depuis
$494,647
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$281,667
Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih va…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Afficher tout Complexe résidentiel Lustica Bay
Complexe résidentiel Lustica Bay
Radovici, Monténégro
depuis
$450,430
Options de finition Аvec finition
Surface 71–338 m²
8 objets immobiliers 8
Ancré dans une riche tradition locale et un profond respect de la nature, la baie de Lustica est le plus grand complexe de luxe et projet résidentiel à ce jour avec un terrain de golf, marina de yacht et bien d'autres. Ce développement est situé sur la belle péninsule de Lustica dans la merv…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
71.0
507,000
Apartment 2 chambres
98.0 – 118.0
700,646 – 1,60M
Villa
184.0 – 338.0
2,58M – 4,04M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$880
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 68m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spvace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller