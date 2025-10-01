  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$880
;
7
Laisser une demande
ID: 28300
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade u City kvartu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinje, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Stan je otvren za kucne ljubimce.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini od dvije mjesecne kirije!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Monténégro
depuis
$125,815
Quartier résidentiel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Quartier résidentiel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Pejton, Monténégro
depuis
$1,174
Complexe résidentiel Tivat Park
Tivat, Monténégro
depuis
$117,796
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$165,401
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$880
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$762,847
Na prodaju prelijep,komforan, 150m² trosoban stan sa trostranom orjentacijom, koji se nalazi na III spratu.   Nalazi se na sjajnoj lokaciji u blizini brda Ljubovic, u samom centru grada, na 5minuta od Hotela Hilton kao i Atlas Capitala. Stan se sastoji od komfornog dnevnog boravka, trpezarij…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$190,125
Prodaje se jednosoban stan u preumim dijelu grada u Central Pointu!Stan se nalazi na 6. Spratu cetvrte faze!Rok zavrsetka se ocekuje kraljem ljeta!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tivat, Monténégro
depuis
$138,453
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 51–69 m²
4 objets immobiliers 4
Installations:Pour une liste complète des prix, contactez nos gestionnaires.Complexe résidentiel de classe Premium se compose de 18 maisons avec parking souterrain. 94 places de parking dans un parking souterrain, 1 étage de locaux commerciaux. Territoire fermé, sécurité, surveillance vidéo,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
51.0 – 69.0
197,906 – 267,967
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Realting.com
Aller