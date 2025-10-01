Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
;
6
ID: 28303
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se lijepo opremljena garsonjera, povrsine 30m2, smjestena na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Key - u.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa.Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obaveza depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
