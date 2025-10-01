  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$140,833
;
4
ID: 28553
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju poslednji stan direktno od investitora! Stan se nalazi na cetvrtom spratu novoizgradjene zgrade na Zabjelu! Uz stan dolazi jedno natkriveno parking mjesto pod rampom! Moguca kupovina preko stambenog kredita! 

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Complexe résidentiel Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Blizikuce, Monténégro
depuis
$756,519
Complexe résidentiel Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Muo, Monténégro
depuis
$303,775
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$407,357
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$140,833
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se prostran i lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 51m2, na sestom spratu stambene zgrade, na Tuskom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svak…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$264,063
Prodaje se trosoban stan površine 100 m² u starogradnji, u naselju Preko Morače. Stan se nalazi na drugom spratu u zgradi koja nema lift, odlikuje ga odlična struktura i funkcionalan raspored prostorija. Lokacija je izuzetno tražena, sa svim važnim sadržajima u blizini – škole, vrtići, marke…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na trećem spratu stambene zgrade, u ulici Crnogorskih Serdara, u Podgorici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
