Quartier résidentiel Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$271,104
ID: 28299
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na izuzetnoj lokaciji, u samom centru grada, prodaje se prostran stan površine 75 m² u listu nepokretnosti (ukupno 89 m² stvarne površine), smješten u zgradi sa liftom.Stan se sastoji od:dvije velike spavaće sobe,prostranog dnevnog boravka sa trpezarijom,kupatila i dodatnog toaleta,hodnika i terase.Stan je djelimično renoviran i izuzetno funkcionalan, sa odličnim rasporedom prostorija. Zbog svoje lokacije i strukture, predstavlja savršen izbor kako za porodično stanovanje, tako i za kancelarijske ili druge poslovne namjene.Cijena: 231.000 €

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Realting.com
Aller