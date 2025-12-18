  1. Realting.com
  2. Égypte
  3. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Égypte

Mer-Rouge
1
Al Hadaba
1
Club-house Hurghada
Al Hadaba, Égypte
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Holidays Park Resort est un développement résidentiel historique redéfinissant la vie côtière de luxe sur la côte de la mer Rouge de Hurghada. S'étendant sur 54 000 m2 avec seulement 20% de surface construite, le projet allie espace, élégance et confort dans un environnement serein.Cette com…
