  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$528
;
8
ID: 28318
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se jednosoban stan u City kvartu, površine 41 m², smješten na prvom spratu. Stan je funkcionalan i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa iznosi 450 €. Idealan je za pojedince ili parove koji žele da žive u urbanom i praktičnom dijelu grada.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

