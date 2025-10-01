  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Tivat
  4. Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Tivat

Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Tivat

Tivat, Monténégro
depuis
$161,958
;
5
Laisser une demande
ID: 28763
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Tivat

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se stan površine 43.89 m2, po strukturi jednosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom Tivat se nalazi na 2 km od objekta, dok je Porto Montenegro udaljen 3 km.

Localisation sur la carte

Tivat, Monténégro
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel City Kvart, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Monténégro
depuis
$63,375
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$103,278
Quartier résidentiel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$257,021
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$161,958
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Afficher tout Immeuble
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$122,784
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Surface 40–64 m²
2 objets immobiliers 2
Équipements: Complexe résidentiel Premium. La plus large sélection d'appartements spacieux et confortables. Utilisation de matériaux de haute qualité et coûteux dans la construction et la finition. Systèmes de séparation, chaudières. Plomberie de fabricants haut de gamme. Piscine dans le com…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.0
123,229
Apartment 2 chambres
64.0
197,167
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$159,841
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Dans le quartier pittoresque de Donja Lastva, situé dans la ville de Tivat, il est prévu de construire une mini-ville exclusive composée de seize maisons. Ce complexe se distingue par son excellent emplacement, notamment sa proximité avec Porto Montenegro, ainsi que les écoles et jardins d'e…
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Afficher tout Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Immeuble VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Monténégro
depuis
$164,636
Le complexe VUELO SOBRE BECICI (traduit de l'espagnol par « vol au-dessus de Becici ») est situé sur le versant de la colline de la Riviera de Budva, à Becici, dans un endroit pittoresque et écologiquement propre avec un paysage urbain unique. L'éloignement du bruit de la ville, ainsi que l'…
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Realting.com
Aller