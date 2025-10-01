  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$645
6
ID: 28289
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se namjesten jednosoban sta, povrine 55m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u neposrednoj blizini hotela "Nikic".Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U blizini se nalazi veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo
$352
Two apartments for rent on the first floor, both area of 47 m2 , behind the Diagonala cafe in Zabjelo. The apartments are unfurnished, but there is a possibility to make a kitchen by agreement with potential tenants. They are suitable for living, as well as for offices
CONCORD NEKRETNINE
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Đenovići, Monténégro
depuis
$524,055
L'année de construction 2020
Nombre d'étages 5
Nouveau complexe résidentiel fermé haut de gamme avec piscine.Un tout nouveau complexe résidentiel haut de gamme dans la pittoresque ville de Djenovici sur la rivière Herceg Novi. Les fenêtres panoramiques offrent une vue imprenable sur la mer, les montagnes et le projet exclusif Portonovi.S…
VALUE.ONE
Quartier résidentiel Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
$1,408
U ponudi je prostran i kompletno opremljen trosoban stan površine 93m², smješten u kvalitetnoj zgradi Zetagradnje u Ulici Vasa Raičkovića 13/2, iznad marketa Bonella. Stan se nalazi na drugom spratu i raspolaže sa funkcionalnim rasporedom prostorija, idealnim za udoban porodični život.✅ Namj…
CONCORD NEKRETNINE
