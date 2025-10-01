  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Radovici
  4. Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat

;
5
ID: 28223
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Village
    Radovici

À propos du complexe

Prodaje se garsonjera površine 45 m² sa balkonom, smještena u naselju Centrale, svega 5 minuta vožnje do mora. Stan se nalazi na prvom spratu i posjeduje parking mjesto, kao i malu ostavu od 2,5 m². Kao vlasnik, imate pravo na korišćenje glavne plaže na Luštici i posebne popuste u svim restoranima i barovima na kompleksu. U sezoni se stan može izdavati po prosječnoj cijeni od 250–300 € po noći, što ga čini odličnom investicionom prilikom. Cijena: 336.000 €.

Localisation sur la carte

Radovici, Monténégro
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
