  Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Monténégro
$1,174
ID: 28212
Dernière actualisation: 01/10/2025

Izdaje se opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.Stan se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke.Ispred zgrade je dostupno privatno parking mjesto.Stan je PET-FRIENDLY (otvoren za kucne ljubimce).Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Dalmatinska, Monténégro
