  Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$190,125
;
9
ID: 28310
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se jednosoban stan površine 49 m² u ulici Baku, na prvom spratu stambene zgrade. Stan je polu namješten, opremljen kvalitetnim Daikin klima uređajima, i posjeduje označeno parking mjesto koje je ograđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za miran i komforan život, u blizini svih potrebnih sadržaja. Cijena: 162.000 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$190,125
