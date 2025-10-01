  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$126,750
;
6
ID: 28565
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Lijepo namješten jednosoban stan dostupan za prodaju u Podgorici.Zgrada se nalazi na Zabjelu, pored osnovne škole. Stan je smješten na drugom spratu, a zgrad ima lift. Površine je 42m2, odličnog rasporeda i izuzetno prozračan i osvijetljen.U sklopu cijene je i garažno mjesto u suterenu predviđeno za jedno vozilo. Ispred zgrade je i javni parking kao i igralište za djecu.U neposrednoj blizini su svi bitni sadržaji za svakodnevni život.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$126,750
