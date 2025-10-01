  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva

Przno, Monténégro
depuis
$152,569
;
8
ID: 28265
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Przno

À propos du complexe

Prodaje se moderno uređena garsonjera površine 36 m², smeštena na prvom spratu luksuznog stambenog kompleksa u naselju Podličak, u blizini Pržna i Svetog Stefana.Stan je kompletno opremljen i spreman za useljenje. Odlikuju ga kvalitetna gradnja, savremeni enterijer i funkcionalan raspored. Posebnu vrijednost pruža terasa sa koje se pruža otvoren pogled na more, zalazak sunca i okolno zelenilo.Stan se nalazi u okviru zatvorenog kompleksa sa bazenom koji je na raspolaganju isključivo stanarima. U cijenu je uključeno i garažno mjesto u podzemnoj garaži zgrade.Lokacija je izuzetno mirna i pogodna za odmor, a u neposrednoj blizini nalaze se plaže Miločer, Pržno i Sveti Stefan, kao i brojni restorani, kafići i prodavnice. Grad Budva je udaljen svega nekoliko minuta vožnje.Stan je idealan za izdavanje tokom turističke sezone, kao i za sopstveni boravak tokom cijele godine.

Localisation sur la carte

Przno, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,526
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 90m2, u dijelu grada Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, veseraj i dvije terase. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
