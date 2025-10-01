  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$822
ID: 28218
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

Izdaje se dvosoban stan površine 60 m² Preko Morače, smješten na prvom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno opremljen, funkcionalnog rasporeda i posjeduje dva balkona. Nalazi se na idealnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja, a ispred zgrade je obezbijeđen javni parking. Stan nije pet friendly. Mjesečna kirija iznosi 700 €.

Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
VALUE.ONE
VALUE.ONE
English, Русский, Français, Crnogorski
CONCORD NEKRETNINE
CONCORD NEKRETNINE
