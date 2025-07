Complexe résidentiel (new building) in Budva

Bâtiment résidentiel dans un nouveau complexe à Budva.

Un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier calme et verdoyant de Babin Do de Budva, offrant des paysages de montagne pittoresques et vue sur la mer. Son emplacement unique dans la partie supérieure de la ville assure à la fois intimité et tranquillité, ainsi que des vues panoramiques sur le littoral. Le complexe sera développé en trois phases.

Le bâtiment fait partie de la première phase de construction (Block F) et est déjà en cours — l'achèvement est prévu pour la fin de 2026. Les bâtiments sont disposés en terrasses le long de la pente, l'un au-dessus de l'autre, assurant une excellente exposition au soleil et une vue dégagée même depuis les étages inférieurs.

Avantages complexes :

• Zone calme avec paysage naturel et air frais de la mer

• Vue sur la mer et la montagne depuis la plupart des appartements

• Architecture moderne et zonage bien pensé

• Superficie résidentielle de la phase 1 – 5 655 m2, superficie totale du complexe – environ 30 000 m2

• Hauteur du bâtiment – 4 à 5 étages, avec penthouses sur les niveaux supérieurs

• Parking souterrain et parking supplémentaire sur place

• Ascenseurs dans chaque bâtiment

• Territoire aménagé et sécurisé.

Caractéristiques:

• Appartements livrés avec finition intérieure

• Aménagements ergonomiques

• Matériaux de construction de haute qualité

• Infrastructure conçue pour une vie confortable et des normes de sécurité élevées.

Ce projet est une excellente occasion d'acquérir une propriété dans une zone en développement de Budva, avec un fort potentiel de croissance et un accès pratique à l'infrastructure de la ville et le littoral.