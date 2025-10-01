Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$763
9
ID: 28416
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan površine 51 m², smješten na 1. spratu moderne zgrade u naselju Central Point.   Karakteristike stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Spavaća soba Kupatilo Terasa Prvi sprat Novogradnja – stan nikada nije bio useljavan     Lokacija:   Atraktivna i centralna pozicija U neposrednoj blizini šoping centra Delta City, City Kvarta, supermarketa, restorana i poslovnih objekata     Cijena zakupa: 650 € mjesečno   Stan je idealan za jednu osobu ili par koji žele moderan prostor u savremenom urbanom ambijentu.   Za više informacija i zakazivanje pregleda, kontaktirajte nas.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
