  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$587
;
6
Laisser une demande
ID: 28253
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Zabjelu, smješten na četvrtom spratu stambene zgrade. Stan je funkcionalnog rasporeda, kompletno opremljen i spreman za useljenje. Uz stan dolazi i obezbijeđeno parking mjesto. Mjesečna renta iznosi 500 €. Lokacija je mirna i dobro povezana, sa svim neophodnim sadržajima u blizini.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Voda, Monténégro
depuis
$445,972
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Bar, Monténégro
depuis
$2,171
Complexe résidentiel Riviera
Budva, Monténégro
depuis
$485,915
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Monténégro
depuis
$199,721
Quartier résidentiel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$257,021
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Dobrota, Monténégro
depuis
$89,541
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 32–60 m²
2 objets immobiliers 2
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Afficher tout Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$675,048
Nombre d'étages 2
Un nouveau complexe de villa dans un style moderne entouré d'une oliveraie dans la banlieue de la ville de Herceg Novi.Un total de 8 villas de 3 chambres sont disponibles à la vente, allant de 165 m2 d'espace intérieur.Le complexe est situé dans un quartier calme et verdoyant, à seulement tr…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller