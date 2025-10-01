  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$1,760
ID: 28217
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na jednoj od najtraženijih i najmirnijih lokacija u Podgorici, izdaje se moderan trosoban stan površine 95 m², potpuno opremljen i spreman za useljenje.🔹 Struktura: prostran dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, tri komforne spavaće sobe🔹 Dva kupatila za veću udobnost i funkcionalnost🔹 Svijetao i prozračan raspored, sa pažljivo biranim namještajem🔹 Idealan za porodice ili pojedince koji traže luksuz i mir u samom centru grada📍 Lokacija: Profesorska zgrada – poznata po mirnom okruženju, odličnoj povezanosti i blizini svih važnih sadržaja (škole, marketi, restorani, šetališta).

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

