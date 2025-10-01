  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
7
ID: 28271
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 42m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Central Pointu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini od dvije mejsecne kirije!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

VALUE.ONE
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
