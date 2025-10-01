  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$205,382
;
9
Laisser une demande
ID: 28326
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
a prodaju dvosoban stan 74 m² – Momišići, PodgoricaU ponudi imamo funkcionalan i prostran dvosoban stan površine 74 m², smješten na 2. spratu manje stambene zgrade bez lifta u mirnoj ulici Gavra Vukovića, Momišići.Zgrada nema lift, ali raspolaže dostupnim parkingom iza objekta.Stan je jugozapadno orijentisan, što mu obezbjeđuje puno prirodne svjetlosti tokom dana. Lokacija je izuzetno praktična – u neposrednoj blizini se nalaze svi važni sadržaji: marketi, škole, vrtići, apoteke, i svega je nekoliko minuta udaljen od centra grada.Struktura stana:Ulazni hodnikDnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjomDvije spavaće sobeTerasaKupatiloStan se može kupiti i sa namještajem, po dogovoru.✅ Uknjižen, bez tereta i ograničenja.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Monténégro
depuis
$202,446
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,115
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,408
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Monténégro
depuis
$577,514
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Sutomore, Monténégro
depuis
$117,361
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$205,382
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel v Dobrote
Complexe résidentiel v Dobrote
Complexe résidentiel v Dobrote
Complexe résidentiel v Dobrote
Complexe résidentiel v Dobrote
Afficher tout Complexe résidentiel v Dobrote
Complexe résidentiel v Dobrote
Dobrota, Monténégro
depuis
$297,487
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
La vie dont tu rêvaisNous vous présentons un complexe résidentiel exclusif, l'incarnation de l'élégance et le confort exquis au cœur de Boki Kotorskaya - la perle de l'Adriatique. Ici, à seulement 150 mètres du rivage, des vues inspirantes, la brise marine et l'architecture imprégnées de tra…
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Quartier résidentiel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Quartier résidentiel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Quartier résidentiel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Quartier résidentiel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Quartier résidentiel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Quartier résidentiel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Podgorica, Monténégro
depuis
$208,903
🏡 Na prodaju – dvoiposoban stan od 77m² u Bloku 5, Podgorica Mogućnost kompenzacije za jednosoban stan ili garsonjeru + doplata. 📍 Lokacija bez kompromisaStan se nalazi u najljepšem dijelu Bloka 5, odmah pored parka – savršena kombinacija mira i dostupnosti svih sadržaja. 🏫 Osnovna škola odm…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Afficher tout Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Complexe résidentiel The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Monténégro
depuis
$1,00M
Nombre d'étages 2
Bienvenue dans la première station de golf avec un terrain de golf de 18 trous au Monténégro - The Peaks Lustica Bay!Cet endroit unique offre des conditions parfaites pour les golfeurs de tous niveaux. Conçu en collaboration avec le célèbre designer Gary Player, le golf Peaks impressionne pa…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller