Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
a prodaju dvosoban stan 74 m² – Momišići, PodgoricaU ponudi imamo funkcionalan i prostran dvosoban stan površine 74 m², smješten na 2. spratu manje stambene zgrade bez lifta u mirnoj ulici Gavra Vukovića, Momišići.Zgrada nema lift, ali raspolaže dostupnim parkingom iza objekta.Stan je jugozapadno orijentisan, što mu obezbjeđuje puno prirodne svjetlosti tokom dana. Lokacija je izuzetno praktična – u neposrednoj blizini se nalaze svi važni sadržaji: marketi, škole, vrtići, apoteke, i svega je nekoliko minuta udaljen od centra grada.Struktura stana:Ulazni hodnikDnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjomDvije spavaće sobeTerasaKupatiloStan se može kupiti i sa namještajem, po dogovoru.✅ Uknjižen, bez tereta i ograničenja.
Localisation sur la carte
Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour